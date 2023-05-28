В Николаевской области машина подорвалась на мине

Пять человек погибли

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Семья из пяти человек, ехавшая на машине, подорвалась на мине в Николаевской области Украины. Двое взрослых и трое детей погибли, сообщил ТАСС представитель российских экстренных служб, знакомый с ситуацией.

"Семья, проживающая в н. п. Скобелево собиралась посетить родственников в н. п. Андреевка, но при движении по проселочным дорогам подорвалась на мине. Погибло пять человек - семейная пара за сорок лет и трое малолетних детей - двенадцати, восьми и пяти лет", - отметил он.

По его словам, в прошлом году на месте, где подорвалась машина, находилась 61-я бригада ВСУ, которая подготовила целый ряд защитных укреплений и установила минные поля, однако впоследствии разминирование проведено не было.