29 мая, 06:38
Извержение вулкана Шивелуч

Здания в трех поселках Камчатки вновь засыпало пеплом

В Усть-Камчатском районе ввели режим ЧС

ТАСС, 29 мая. Здания поселений Ключи, Майское и Козыревск в Усть-Камчатском районе Камчатки засыпало пеплом из-за ветра, ведется промывка. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

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"Ветер поднимает пепел и здания приходится мыть снова. Скорее всего все лето предстоит борьба с пеплом. К сожалению, с этим явлением тяжело справиться, нет универсальной методики, которая помогла бы решить эту проблему. Поэтому будем увеличивать силы, количество людей и техники", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

К устранению последствий пеплопада присоединились и предприятия.

На территории Усть-Камчатского района ввели режим ЧС.

В апреле на Камчатке зарегистрировали сильнейший пеплопад. 11 апреля высота пеплового облака от вулкана Шивелуч достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см, пеплопады прошли также в поселении Майское и в Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. 

Теги:
РоссияКамчатский крайИзвержение вулкана Шивелуч
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