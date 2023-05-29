В Киеве сообщают о взрывах

По словам очевидцев, дым также виден в районе аэропорта Жуляны

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в Киеве в понедельник утром. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Подробности не приводятся.

Как сообщают очевидцы, в центре Киева раздаются взрывы. "Взрывы слышны в центре города, объявлена воздушная тревога, работает [система] ПВО", - сказал один из очевидцев.

Как уточнил другой собеседник агентства, "дым виден со стороны аэропорта Жуляны".

В столице прозвучало более десяти взрывов, люди начали спускаться в метро и подвалы, рассказал другой очевидец. "Больше 10 взрывов в центре, [система] ПВО работает, люди паникуют, спускаются в метро и подвалы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник мэр города Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов произошло в столице. Чуть позже мэр сообщил, что на месте взрывов работают оперативные службы. Кроме того, Кличко отметил, что в Оболонском районе идет тушение возгорания, возникшего в результате падения обломков ракеты. В свою очередь в Киевской областной военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

В свою очередь в Киевской областной военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

В настоящий момент на большей части территории Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога.