В Омской области на школьной линейке семь детей почувствовали себя плохо

Несколько из них потеряли сознание

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку после того, как сразу семь детей почувствовали себя плохо на линейке в одной из школ города Тара, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Несколько детей потеряли сознание, устанавливается причина происшедшего.

"Семь детей в возрасте от 10 до 12 лет почувствовали себя плохо - тошноту и головокружение - на школьной линейке, которая проходила 26 мая в одной из школ Тары. Часть из них потеряли сознание. Троим была оказана помощь на месте, четверо доставлены в больницу. Они уже выписаны, их здоровью ничто не угрожает", - рассказала Булихова.

Она отметила, что по данному факту проводится проверку. Одна из версий - отравление препаратом от клещей, которым недавно обрабатывали территорию школу. Уже установлено, что детей в образовательном учреждении не кормили.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова добавила ТАСС, что следственные органы также проводят проверку по этому инциденту. Она отметила, что пострадавшие школьники характеризуются положительно, и версия об употреблении подростками каких-то веществ не соответствует действительности. Причиной недомогания мог стать тепловой удар, так как в Омской области установилась жаркая погода.

В одном из Telegram-каналов Тары сообщается, что детям стало плохо на церемонии открытия мемориальной доски в школе погибшему участнику СВО Евгению Звереву.