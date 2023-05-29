Мэрию Иркутска обязали устранить нарушения при выставлении на торги мест под видеорекламу

Администрация города ограничила конкуренцию, выставив на торги 88 мест под установку светодиодных рекламных экранов, объединив их в один лот

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Управление ФАС по Иркутской области признало нарушившей закон о конкуренции администрацию Иркутска, которая выставила на торги 88 мест под установку светодиодных рекламных экранов, объединив их в один лот, а не разбив на несколько. Таким образом мэрия ограничила конкуренцию, поскольку это привело к существенному удорожанию лота, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Иркутского УФАС.

"Комиссия Иркутского УФАС России комитету по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска выдала предписание об устранении допущенных нарушений. Антимонопольный орган считает, что такой крупный и дорогой лот ограничивает возможность местных бизнесменов участвовать в размещении рекламы. Необходимо поделить его на несколько более мелких лотов, что позволит расширить число участников аукциона и обеспечить доступ к этим рекламным конструкциям большего количества предпринимателей", - сообщили в пресс-службе.

В УФАС уточнили, что начальная цена лота составляла свыше 13 млн рублей. На действия администрации в УФАС поступила жалоба. По мнению заявителя, организатор торгов необоснованно укрупнил лот, включающий в себя 88 мест по размещение светодиодных рекламных экранов. Такое формирование лота привело к его удорожанию, в связи с чем для участников аукциона сложилась большая финансовая нагрузка. При этом в 2023 году комитет провел несколько аукционов, и большинство лотов включало в себя по одному месту под размещение рекламной конструкции.

Комитет по экономике и стратегическому планированию пытался оспорить решение УФАС в арбитраже, однако суд поддержал антимонопольный орган.