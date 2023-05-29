Футбольные фанаты напали на российское консульство на Аландских островах

Как сообщил изданию Ilta-Sanomat начальник местной полиции Юхан Павли, ущерба сотрудникам, зданию и территории консульства не было нанесено

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Российское консульство в городе Мариехамн на Аландских островах (автономная территория в составе Финляндии) в выходные подверглось нападению со стороны футбольных болельщиков. Об этом в понедельник сообщила газета Ilta-Sanomat.

По ее данным, в субботу вечером несколько футбольных фанатов, прибывших на матч местной футбольной лиги, провели демонстрацию перед российским консульством. Как сообщил изданию начальник местной полиции Юхан Павли, ущерба сотрудникам, зданию и территории консульства не было нанесено. "На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты", - сказал он.

На месте происшествия было замечено семь нарушителей, один из них был задержан. При этом издание не уточняет, какие именно деструктивные действия они совершали.

В прошлый раз подобный инцидент произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая. Тогда консульство также подверглось атаке футбольных фанатов, которые сломали почтовый ящик, бросили бутылку в окно здания и выбили стекло. МИД Финляндии осудил нападение на российское консульство. Посольство России в Финляндии направило ноту Хельсинки с требованием принять меры после того, как консульство в Мариехамне подверглось акту вандализма. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.