Под Волгоградом три человека погибли от отравления парами септика

Еще один пострадал

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. В Даниловском районе Волгоградской области три человека погибли и один пострадал от токсического отравления в результате чистки уличного септика. Прокуратура региона начала проверку, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Взяли на контроль ход процессуальной проверки по данному факту", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

В комитете здравоохранения ТАСС сообщили, что мужчина доставлен в палату интенсивной терапии, его состояние оценивают как тяжелое. Пациент проконсультирован специалистами центра острых отравлений ГКБ СМП № 25.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация, что при чистке уличного септика произошло отравление токсическими веществами немедицинского назначения четырех человек. Три человека - две женщины и мужчина - погибли на месте.