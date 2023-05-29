На Кубани из-за грунтовых вод частично разрушился обводной канал

В результате разрушения подтопило 28 придомовых территорий

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Частичное разрушение обводного канала из-за грунтовых вод произошло в Курганинском районе Кубани, сообщается в понедельник в Telegram-канале ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В результате высокого уровня грунтовых вод в МО Курганинский район произошло частичное разрушение обводного канала в районе улицы Островского. По состоянию на 22:00 29.05.2023 предварительно подтоплено 20 придомовых территорий на ул. Островского и 8 придомовых на ул. Гастелло", - говорится в сообщении.

Поврежденный канал перекрыт, специалисты обустраивают дополнительный отводной канал в реку Кукса.

В результате ливней, прошедших в Краснодарском крае в пятницу и в субботу, оказались подтоплены населенные пункты Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов. По данным оперативного штаба края, в общей сложности в четырех муниципалитетах вода заходила на 1,3 тыс. придомовых территорий, в том числе 520 домов. В воскресенье синоптики продлили до 31 мая штормовое предупреждение о ливнях.