30 мая, 07:02

Суд оправдал новосибирского физика, который застрелил ночного грабителя

За мужчиной признано право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Новосибирский районный суд признал невиновным в убийстве и хулиганстве физика Валентина Докутовича, который в целях самообороны застрелил грабителя, проникнувшего на его участок ночью. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 29 мая 2023 года Докутович В. А. признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ", - говорится в сообщении во  "ВКонтакте".

В ноябре 2021 года, по данным местных СМИ, двое нетрезвых мужчин пытались ограбить магазин и угрожали владельцу торговой точки, который вышел с ружьем. Предприниматель произвел выстрел в целях самообороны. Один из грабителей был смертельно ранен. Следователями было возбуждено уголовное дело.

За мужчиной признано право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием.

Валентин Докутович является научным сотрудником Института ядерной физики СО РАН. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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