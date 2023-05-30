В Забайкалье проведут восстановительные работы в доме, поврежденном взрывом газа

ЧП произошло 9 марта

ТАСС, 30 мая. Демонтажно-восстановительные работы пройдут в доме, поврежденном в результате взрыва газа 9 марта в поселке Антипиха в Забайкалье. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

"В многоквартирном доме готовятся к проведению демонтажно-восстановительных работ. Жители по согласованному с ними графику вывозят вещи и технику. В настоящий момент вывезены вещи из 19 квартир. Сегодня последний, пятый день проведения этих мероприятий", - сообщили в пресс-службе министерства.

В здании проведен мониторинг плит - специалисты проверили, не смещаются ли они. По замерам маячков, смещения или движения не были зафиксированы, поэтому принято решение о восстановлении многоквартирного дома, разработана проектно-сметная документация.

На время работ по вывозу вещей для безопасности людей произведено укрепление конструкций дома и установлены специальные балки. После того, как вещи будут вывезены, строители приступят к работе по демонтажу перекрытий и всех других конструкций, поврежденном в результате взрыва, а затем - к восстановлению дома. Для вывоза вещей жильцам предоставлена техника и необходимые складские помещения для хранения.

В Минстрое напомнили, что здание - 1982 года постройки, в нем расположены 52 квартиры. Жильцы дома на время восстановительных работ расселены.