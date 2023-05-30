В Тюменской области сообщили, что в регионе действуют пять лесных пожаров

Их общая площадь составляет 244 га

ТАСС, 30 мая. Пять лесных пожаров на общей площади 244 га и ландшафтный пожар - 320 га действуют в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"В течение суток ликвидированы два лесных пожара на площади 14,5 га. По данным на утро 30 мая, продолжают действовать 5 лесных пожаров на общей площади порядка 244 га - по 1 в Юргинском, Вагайском, Уватском районах, и 2 - в Тюменском районе. <...> Кроме того, за прошедшие сутки 29 мая в регионе ликвидированы 6 ландшафтных пожаров на общей площади 0,06 га. По состоянию на утро 30 мая, действует 1 ландшафтный пожар на площади 320 га в Ярковском районе, он находится в стадии локализации", - говорится в сообщении.

Непосредственной угрозы населенным пунктам лесные и ландшафтные пожары в Тюменской области не представляют. Тушением природных пожаров за прошедшие сутки занимались 170 человек, использовалась 31 единица техники.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещать леса и природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.