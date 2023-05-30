Полиция в Новой Москве начала патрулировать улицы с антидроновыми ружьями

Последствия попадания в дом беспилотного летательного аппарата на улице Атласова в Новой Москве

Последствия попадания в дом беспилотного летательного аппарата на улице Атласова в Новой Москве

Полицейские также выборочно останавливают автомобили для проверки документов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Меры безопасности усилены во вторник в поселении Московском в Новой Москве. Сотрудники полиции патрулируют улицы, выборочно останавливают автомобили для проверки документов. Как передает корреспондент ТАСС, многие правоохранители вооружены ружьями для подавления беспилотников.

Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве по улице Атласова, дом 11, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен звук взрыва. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вокруг дома обнаружены обломки, похожие на фрагменты беспилотника.

"Беспилотник попал в стык 25-го и 24-го этажей где-то в 04:20. Люди испугались, выбежали на улицу. Сработали сигнализации на машинах, чувствовался запах пороха. Через минут 20 приехали первые полицейские, чуть позже приехали сотрудники СК", - сказал корреспонденту ТАСС один из местных жителей. Подходы к жилому дому перекрыты, машины гражданских не пропускают. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых структур.

Как уточнили позднее в Минобороны, во вторник утром киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав восемь БЛА самолетного типа. Все беспилотники поражены.