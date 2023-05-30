В селе Черняхов Киевской области рейдеры захватили храм Димитрия Солунского

Суд 30 мая должен вынести решение об изменении подчиненности храма

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рейдеры захватили храм Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области. Об этом во вторник сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

По информации СПЖ, 10 человек срезали замки и вошли в храм.

Сообщается также, что во вторник суд должен вынести решение об изменении подчиненности храма.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил в понедельник глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.

Православная церковь Украины была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации.