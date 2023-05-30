Очевидцы рассказали, что в Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов

Воздушную тревогу объявляли также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Взрывы звучали ночью в городе Киеве на протяжении нескольких часов, рассказали ТАСС во вторник очевидцы.

Ночью мэр Киева Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что в столице Украины прозвучало множество взрывов, в трех районах города возникли пожары.

"С полуночи тревога была, начались взрывы приблизительно в два часа ночи и до рассвета, до четырех. Работала [система] ПВО", - сказал один из очевидцев.

Другой очевидец уточнил, что сильные взрывы были слышны в Голосеевском и Святошинском районах. Проспект науки, в районе которого возник пожар, был перекрыт.

Помимо Киева, воздушная тревога объявлялась ночью в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным украинских СМИ, в Харьковской области прозвучало три мощных взрыва, которые были слышны в областном центре.