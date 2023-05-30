30 мая, 08:35

В Новосибирске возбудили дело на мужчину за ложное сообщение о теракте на ж/д вокзале

Злоумышленник пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске задержали жителя Екатеринбурга, который сделал ложное сообщение о готовящемся теракте на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении МВД на транспорте по СФО.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступила информация о том, что неизвестный мужчина позвонил на телефон "112" и заявил о готовящемся акте незаконного вмешательства в работу железнодорожного вокзала станции Новосибирск-Главный. В ходе оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали 44-летнего жителя города Екатеринбурга, который длительное время гостил в Новосибирске у своей знакомой", - говорится в сообщении.

Злоумышленник пояснил, что из хулиганских побуждений решил сделать звонок со своего мобильного телефона и сообщить о якобы находящимся в здании вокзала опасном предмете. Задержанного доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск. Состояние мужчины, употреблявшего алкоголь, вызвало опасение у сотрудников транспортной полиции. Прибывшие по их вызову врачи оказали гражданину необходимую помощь. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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