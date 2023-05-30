Экс-сотрудники газовой компании получили до 3,5 года колонии после взрыва газа в Химках

В результате ЧП погибли четыре человека

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Трое бывших сотрудников газовой компании получили от 3 до 3,5 года колонии за оказание некачественных услуг после взрыва бытового газа в жилом доме в Химках, в результате чего погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора троим бывшим сотрудникам газовой компании. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель четырех человек")", - говорится в сообщении.

Доказательства, в том числе и результаты экспертиз, легли в основу обвинения. Приговором Химкинского городского суда подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание от 3 лет и 3 месяцев до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия, 19 марта 2021 года на 8-м этаже многоэтажного дома в Химках произошел хлопок бытового газа, в результате которого обрушились перекрытия 8 и 9 этажей дома и произошло возгорание 5 квартир. В результате погибли четыре человека, среди которых один малолетний ребенок, а также пострадали еще четыре жильца. В ходе следствия и по результатам экспертиз удалось установить, что один из жильцов сделал несанкционированную врезку в газовую трубу. В результате ее деформации, вызванной монтажом газовой подводки, произошла утечка газа и в последующем его скопление в соседней квартире. Выявить данные нарушения, согласно должностным инструкциям, были обязаны сотрудники обслуживающей газовой компании, однако они это не сделали.