Пожар на производстве медицинского спирта в Подмосковье локализовали

Площадь пожара составила 3,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожар на складе фармацевтической компании в Подмосковье, производящей медицинский спирт, локализован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 16:02 объявлена локализация пожара на площади 3,4 тыс. кв. м", - сказали в МЧС.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что площадь возгорания на складе на Рузском шоссе в подмосковном селе Осташёво увеличилась до 2,4 тыс. кв. м. К месту были направлены специалисты для замеров ПДК вредных примесей в воздухе. Всего к тушению пожара привлекается 71 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Пожар на территории предприятия "Константа-фарм М" начался днем во вторник. Первоначальная площадь составляла 1 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы 30 сотрудников. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.