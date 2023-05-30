30 мая, 13:42

В Липецкой области нашли тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

На теле мужчины зафиксировано огнестрельное ранение в грудь

ТАСС, 30 мая. Тело начальника местной линейной полиции с огнестрельным ранением в грудь обнаружено в Липецкой области. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, на теле мужчины зафиксировано огнестрельное ранение в грудь.

В настоящий момент выясняются обстоятельства его гибели, уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "По данному факту проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти мужчины", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
© Информационное агентство ТАСС
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