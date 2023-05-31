Вертолеты Ми-8 ЦВО привлекли к тушению природных пожаров вблизи Екатеринбурга

Пожары на Урале обострились в связи с отсутствием осадков и высокой температурой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) сбросили более 80 тонн воды на очаги природных пожаров у населенных пунктов рядом с Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, возобновили ликвидацию природных пожаров у населенных пунктов вблизи Екатеринбурга. В ходе летных смен экипажи сбросили на очаги возгораний 84 тонны воды. Пожары на Урале обострились в связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха, установившейся в регионах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области на утро среды, за сутки в регионе потушены 15 природных пожаров. Продолжают действовать 19, 10 из которых локализованы. Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет.

Как добавили в департаменте информационной политики Свердловской области, природные пожары продолжают действовать на общей площади 3,8 тыс. га. Их тушением занимаются более 850 человек и 130 единиц техники.

31 мая в Свердловской области прогнозируется переменная облачность, температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до 31 градуса выше нуля. По данным уральского гидрометцентра, аномально жаркая погода сохранится в отдельных районах Свердловской области до 3 июня.