Фигуранта дела о ДТП с погибшими на Урале приговорили к принудительным работам

Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Свердловской области приговорил к четырем годам принудительных работ водителя автобуса, в ДТП с котором в ЗАТО Лесной в июне 2021 года погибли восемь человек. Директор автотранспортного предприятия осужден на 1 год ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Городской суд города Лесного назначил водителю автотранспортного предприятия наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Суд на основании ч. 2 ст. 62 УК РФ заменил наказание на принудительные работы на срок 4 года. Директору автотранспортного предприятия назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, была временно приостановлена. Позднее цех возобновил работу в штатном режиме", - добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Утром 10 июня 2021 года в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), из-за неисправности рабочей, стояночной и вспомогательной тормозной системы врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже двое из пострадавших умерли в больнице.