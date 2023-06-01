1 июня, 04:15

На севере Мексики в ДТП погиб водитель автобуса

Более 50 человек пострадали

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Автобус с мигрантами столкнулся с грузовым автомобилем в штате Сан-Луис-Потоси на севере Мексики, в результате один человек погиб, более 50 получили травмы. Об этом в среду сообщило агентство EFE со ссылкой на данные полиции региона.

Транспортное средство перевозило 54 мигранта из Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Колумбии, Перу и Чили. По меньшей мере восемь пострадавших доставлены в больницы, остальным помощь была оказана на месте. Водитель автобуса погиб.

В настоящее время полиция устанавливает причины аварии. 

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Мексика
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