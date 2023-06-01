Бывшему замминистра культуры Оренбуржья вменяют пять дополнительных эпизодов взятки

Общая сумма взяток превышает 1,5 млн рублей

ТАСС, 1 июня. Следователи выявили дополнительные факты получения взяток бывшим заместителем министра культуры Оренбургской области Анатолием Чахеевым, которого подозревают в коррупции. В связи с этим возбуждено еще пять уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба следственного управлении СК РФ по региону.

"В ходе расследования выявлены дополнительные факты получения взяток в крупном и значительном размерах заместителем министра культуры Оренбургской области от работника коммерческой организации и предпринимателя, осуществляющих деятельность в сфере поставки товаров и выполнения работ для учреждений, работающих в сфере культуры. По данным фактам в отношении фигуранта также возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, количество эпизодов преступления выросло до шести, а общая сумма взяток превышает 1,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Чахеева задержали 8 ноября 2022 года, спустя несколько дней его уволили с должности замминистра.

По версии следствия, в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020-го будучи заместителем министра он получил от директора одной из строительных организаций взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме свыше 400 тыс. рублей. Взамен он обещал покровительство предпринимателю по проведению строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры Оренбургской области, в том числе по национальному проекту "Культура". Теперь следователи выявили дополнительные факты получения взяток.