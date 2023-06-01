Руководителей фонда имущества Петербурга отправили под домашний арест по делу о хищениях

Аналогичную меру пресечения суд избрал двум городским бизнесменам, которые также проходят по делу как подозреваемые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест генерального директора АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" (100% акций принадлежат городу) Станислава Гармаша и его заместителя Евгению Политову по подозрению в хищении 9,5 млн рублей на сделках купли-продажи городской недвижимости. Аналогичную меру пресечения суд избрал двум городским бизнесменам, которые также проходят по делу как подозреваемые. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Васильева, Евгении Политовой и Станислава Гармаша, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав всем троим домашний арест по 24 июля", - говорится в сообщении.

На тот же срок отправлен под домашний арест четвертый фигурант, генеральный директор и владелец ООО "Арин" Андрей Тетыш. Его следствие просило заключить под стражу, однако суд отказал.

Всех подозреваемых задержали 31 мая, обвинение им еще не предъявлено. По данным следствия, с 2020 по 2022 год руководители городского фонда заключили ряд фиктивных договоров на оказание посреднических услуг по купле-продаже имущества Санкт-Петербурга с ООО "Арин" и предпринимателем Андреем Васильевым.

Так, в первом случае речь идет о продаже комплекса государственного завода по механизированной переработке бытовых отходов - СПб ГУП "Завод МПБО №2" - на Волхонском шоссе, 116. Посреднику в лице фирмы Андрея Тетыша было перечислено 5,2 млн рублей - 40% от вознаграждения, которые покупатель, АО "Невский экологический оператор", заплатил городскому фонду. В свою очередь, бизнесмен Андрей Васильев выступил посредником при продаже двух лотов: земельного участка и объекта незавершенного строительства на Лиговском проспекте, 112А, а также земли и трех нежилых зданий на Шуваловском проспекте, 32. Покупателями выступили, соответственно, ООО "Инженерный корпус" и АО "Норднай" - на счет ИП в качестве вознаграждения в итоге поступили 4,3 млн рублей - те же 40% от вознаграждения "Фонду имущества Санкт-Петербурга".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, фактически все сделки от начала и до конца сопровождал сам фонд, а для создания видимости работы с контрагентами изготавливались фиктивные документы. За оформление и сопровождение сделок отвечала заместитель гендиректора городской организации, а после перевода денег от покупателей все участники преступной схемы делили их между собой.