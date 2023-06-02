Экс-депутат Республики Алтай получил 8,5 года колонии за изнасилование племянницы

Также обвиняемый лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего депутата Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней племянницы своей супруги. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. Кроме того, он совершал в отношении потерпевшей развратные действия. В ходе предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В новость внесена правка (09:29) - цитата дается в новой редакции в связи с уточнением информации следственного управления СК по Алтайскому краю, верно - сроком на 5 лет