В Москве работников "Агроторга" обвинили в коммерческом подкупе

Должностные лица крупной торговой сети требовали от компаний-поставщиков деньги за приемку предлагаемой ими пищевой продукции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции задержали десятерых обвиняемых в коммерческом подкупе. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что должностные лица крупной торговой сети оказывали давление на представителей малого и среднего бизнеса. Они требовали от компаний-поставщиков денежное вознаграждение за беспрепятственную приемку предлагаемой ими плодоовощной и иной пищевой продукции", - сказала она. Источник, близкий к следствию, сообщили ТАСС, что речь идет об ООО "Агроторг".

По словам Волк, информацию о противоправной деятельности полицейские получили при содействии службы безопасности компании-ретейлера. "Был задокументирован факт передачи сотруднику торгового предприятия денежных средств в размере 150 тыс. рублей. Целью подкупа было разрешение недобросовестному предпринимателю отгрузить на распределительные склады товары, которые не прошли необходимую процедуру контроля качества", - пояснила представитель ведомства. Позже стало известно, что подобные вознаграждения злоумышленники получали систематически. Незаконная прибыль составила несколько миллионов рублей.

В пресс-службе СК России ТАСС уточнили, что преступная деятельность велась с сентября 2020 по март 2022 года. Следователем следственного отдела по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 10 гражданам в коммерческом подкупе и посредничестве в нем (ч. 3 и ч. 7 ст. 204 УК РФ, ч. 2 ст. 204.1 УК РФ). "Следователями СК совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве при поддержке Росгвардии по местам жительства фигурантов, а также в распределительном центре ритейлера проведено одиннадцать обысков. Изъята необходимая документация, компьютерная техника, телефоны, банковские карты и иные предметы, имеющие значение для следствия", - сказали в пресс-службе. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.