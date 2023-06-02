2 июня, 13:36

На территории завода "Красный Октябрь" в Москве произошел пожар

Пострадал один человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Металлический контейнер с дизельным топливом загорелся на территории завода "Красный Октябрь" на юге Москвы. При пожаре пострадал один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В металлическом контейнере загорелись две емкости с дизельным топливом по 200 л, сейчас их уже потушили. Предварительно, в результате пожара есть один пострадавший. Степень полученных травм уточняется", - сказал собеседник агентства.

Днем в пятницу во Втором Котляковском переулке, дом 2, произошло загорание в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода "Красный Октябрь". Площадь пожара составила 6 кв. м. 

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