СМИ: при пожаре в здании на северо-востоке Рима погиб один человек

Пострадали семеро, передает агентство ANSA

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Рима в здании, которое находилось на реконструкции. Как сообщает агентство ANSA, еще не менее семерых пострадали, у большинства - отравление угарным газом.

Столб дыма виден из нескольких районов. Как пишет газета La Repubblica, пожар возник после прогремевшего взрыва. Огнем охвачены семь этажей.

На место прибыли пожарные расчеты, врачи, а также представители правоохранительных органов. Точная причина произошедшего пока не установлена. По одной из версий, как пишет ANSA, возгорание припаркованной поблизости машины спровоцировало взрыв баллонов с материалами, используемыми при строительных работах в здании.