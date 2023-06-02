В Волжском рабочий погиб при разборе заброшенного здания

В администрации отметили, что данный объект находится в частном владении

ВОЛГОГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Рабочий погиб из-за обрушения перекрытий при разборе долгостроя в городе Волжском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в администрация города.

"Рабочие разбирали этот долгострой. Перекрытия [обрушились]. Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

В администрации отметили, что данный объект находится в частном владении, он много лет стоял недостроенным.

"Организована доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке в коттеджном поселке Металлург. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз", - сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, уточнив, что погиб мужчина 1976 года рождения.