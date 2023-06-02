СБУ обвинила делового партнера Коломойского в хищении $16,4 млн

Михаил Киперман в настоящее время находится за границей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в хищении 600 млн гривен ($16,4 млн) бывшему члену наблюдательного совета компании "Укртатнафта" Михаилу Киперману.

"Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили еще одну масштабную схему присвоения денег бывшим топ-менеджментом ПАО "Укртатнафта", - говорится в сообщении на сайте СБУ. - К организации сделки причастен бывший член наблюдательного совета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман".

По версии следствия, 24 февраля 2022 года "Укртатнафта" перечислила 600 млн гривен подконтрольной Киперману европейской компании. Такая же сумма полагалась поставщику компании для оплаты ранее закупленных "Укртатнафтой" 84 тыс. тонн нефти. В тот момент это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было отправиться на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Для реализации мошеннической сделки бывший сотрудник "Укртатнафты" создал фиктивный договор, в котором изменил реквизиты получателя платежа, утверждает СБУ. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на счет подконтрольной компании, а не рассчитались с поставщиком.

Киперману предъявлены обвинения в подлоге и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. В настоящее время он находится за границей, в связи с этим следствие намерено объявить его в международный розыск.

В ноябре прошлого года Коломойский лишился компании "Укрнафта" и ее дочки "Укртатнафта". Эти компании, находившиеся под его фактическим контролем, изъяло государство. В начале февраля 2023 года СБУ сообщила о разоблачении схемы хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте" на 40 млрд гривен (более $1 млрд). По данным украинского издания "Вести", в связи с этим делом следователи проводили обыск у Коломойского.