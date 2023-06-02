2 июня, 17:08

В Белгородской области задержали двух бизнесменов

Они подозреваются в совершении серии экономических преступлений

ТАСС, 2 июня. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области с московскими коллегами задержали предпринимателя Владимира Тебекина и белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого, которых подозревают в совершении серии экономических преступлений. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных структурах региона.

"Региональным УФСБ <...> совместно с московскими коллегами сегодня задержаны предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", Владимир Тебекин является почетным президентом белгородской региональной спортивной общественной организации "Федерация бокса", президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни "Айсберг". Геннадий Бобрицкий ранее занимал должность гендиректора управляющей компании "Приосколье". 

Теги:
РоссияБелгородская область
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