2 июня, 17:21
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Глава Нижегородской области заявил, что Прилепину предстоит заново научиться ходить

Глеб Никитин также сказал, что у Захара Прилепина боевой настрой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Писателю Захару Прилепину после всех операций, по сути, нужно заново учиться ходить.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Навестил Захара. Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм", - написал Никитин.

По словам губернатора, у Прилепина боевой настрой. "Но Захар - офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья", - добавил глава региона. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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