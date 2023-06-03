СМИ: полиция Греции обнаружила более 160 кг кокаина в контейнерах с бананами

По этому делу арестовали 14 человек

АФИНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Греческая полиция обнаружила более 161 кг кокаина на сумму €3,2 млн в контейнерах с бананами, которые были доставлены на судах в Грецию. Об этом сообщила в субботу газета Kathimerini.

По ее сведениям, 161,23 кг кокаина было изъято сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Службы безопасности Салоник в сотрудничестве с местными и международными инстанциями. 100 упаковок наркотиков было обнаружено в специальных тайниках в контейнерах, в которых в Грецию перевозились бананы из Латинской Америки. На новую партию наркотиков удалось выйти в рамках расследования предыдущей поставки 104 кг кокаина, которые также обнаружили в контейнерах с бананами в мае. В общей сложности по этому делу арестованы 14 человек: 10 греков и 4 гражданина Северной Македонии.

Предполагается, что эти партии наркотиков международная преступная организация планировала направить как в другие районы Греции, так и в города других стран Европы.