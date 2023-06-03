В Апшеронском районе Кубани из-за ливней подтопило около 30 придомовых территорий

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, подготовлен один пункт временного размещения

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Подтопление 27 придомовых территорий, в том числе 13 домов, произошло из-за ливней в Апшеронском районе Краснодарского края. Подготовлен один пункт временного размещения, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, вследствие дождя в МО Апшеронский район произошло подтопление 27 придомовых территорий, из них в 13 домов зашла вода. В готовности один ПВР", - говорится в сообщении с уточнением, что социально значимые объекты в зоне подтопления отсутствуют.

Ведутся работы по откачке воды. На месте работают оперативные группы администрации муниципального образования по обследованию территорий, а также оперативная группа Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона. К ликвидации последствий привлекается от РСЧС 19 человек и 6 единицы техники, из них от МЧС России - 7 человек и 2 единицы техники, добавили в пресс-службе ведомства.

Синоптики прогнозируют ливни с грозой и шквалистый ветер до 25 м/с в Краснодарском крае до 5 июня, продлено штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском районах и в Геленджике. Ранее на Кубани произошли подтопления в ряде муниципалитетов, комиссии оценивают ущерб.