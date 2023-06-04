4 июня, 04:37

В Приамурье при пожаре в деревянном доме погибли женщина и ее ребенок

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности

ТАСС, 4 июня. Пожар произошел утром в воскресенье в деревянном доме в поселке Юктали Тындинского муниципального округа в Амурской области, погибли 35-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 4 июня при тушении пожара в деревянном доме по улице Солнечной в поселке Юктали Тындинского муниципального округа обнаружены тела проживавших в доме 35-летней женщины и ее новорожденного ребенка. <...> . По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении. По данному факту организована доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Тындинская городская прокуратура организовала проверку, по данным ведомства, пожар произошел в двухквартирном жилом доме. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки по данному факту. 

Теги:
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