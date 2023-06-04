4 июня, 08:05

СМИ: на юге Италии в крупном ДТП с автобусом погиб человек

Газета Il Messaggero также сообщила о 14 пострадавших

РИМ, 4 июня. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на автотрассе по направлению к Неаполю, в районе города Авеллино. Как сообщает в воскресенье газета Il Messaggero, автобус с 38 пассажирами вылетел с дороги на обочину и упал в овраг.

Подробности произошедшего выясняются, в ДТП задействованы еще пять машин. Согласно первым версиям, автобус врезался в машины, которые остановились на дороге после столкновения. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Раненые доставлены в разные больницы в окрестных городах. 

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