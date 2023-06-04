4 июня, 12:03

В Амстердаме сотни людей временно остались без жилья из-за крупного пожара

По данным NL Times, инцидент обошелся без жертв и пострадавших

ГААГА, 4 июня. /ТАСС/. Сотни людей временно не могут вернуться в свои квартиры из-за крупного пожара в жилом комплексе в Амстердаме. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал NL Times.

По данным интернет-издания, пожар начался вечером в субботу, потушить его удалось к утру воскресенья. Десятки квартир пострадали от огня, дыма и воды, кроме того, все здание было обесточено.

С учетом этого спасатели запретили жителям возвращаться домой. Некоторые из них остались ночевать у друзей и родственников. Остальные были размещены в близлежащих отелях.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших, однако трое жителей отравились дымом и были обследованы медиками.

Жилой комплекс имеет восемь этажей, на которых располагается в общей сложности около 100 квартир. Что послужило причиной пожара, пока остается неизвестным. 

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Нидерланды
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