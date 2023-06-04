В Гонконге задержали четырех активистов в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

Как сообщили в полиции, задержанные "делали подстрекательские заявления и демонстрировали провокационные предметы, а также шумели в общественном месте и совершали противозаконные действия"

ГОНКОНГ, 4 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в 34-ю годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь задержала четырех человек за нарушение общественного порядка. Как говорится в опубликованном в воскресенье заявлении на сайте полиции, это произошло в районе Козуэй-бэй, который является традиционным местом проведения акции памяти.

Как указывается в сообщении, задержанные "делали подстрекательские заявления и демонстрировали провокационные предметы, а также шумели в общественном месте и совершали противозаконные действия".

Кроме того, отмечается в документе, еще четыре человека были доставлены в полицейский участок для дальнейшего расследования.

Обстановка в парке Виктория

В районе Козуэй-бэй находится парк Виктория, где с 1990 года на протяжении 30 лет проводились акции памяти: десятки тысяч людей 4 июня собирались там вечером и зажигали свечи в память о жертвах трагических событий на Тяньаньмэнь.

По данным газеты South China Morning Post, в этом году в преддверии очередной годовщины в центре Гонконга были усилены меры безопасности: к патрулированию улиц были дополнительно привлечены 6 тыс. полицейских. Как убедился корреспондент ТАСС, по периметру парка Виктория усилены меры безопасности: все входы и выходы из него патрулируют десятки сотрудников полиции в бронежилетах, на ближайших улицах припаркованы полицейские машины и броневики.

В этом году в парке Виктория с 3 по 5 июня проходит фестиваль китайской культуры. В центре парка установлена сцена, где артисты исполняют песни на путунхуа (общепринятый китайский язык), выступают коллективы с традиционными танцами разных провинций КНР. Кроме того, на территории парка проходит ярмарка: установлено по меньшей мере 200 палаток, где представлены различные товары провинций Китая.

Фестиваль культуры проходит в честь 26-летия перехода Гонконга под юрисдикцию КНР. Хотя официальная годовщина отмечается 1 июля.

Помимо усиленных нарядов полиции у входа в парк Виктория можно заметить немало журналистов. Большинство фотографирует усиленные меры безопасности, некоторые ведут прямые эфиры. Сотрудники полиции выборочно проверяют документы у представителей СМИ, но их работе не препятствуют.

Акции памяти в парке Виктория проводились в период с 1990 по 2019 годы. Они носили мирный характер и проходили с разрешения местных властей. В 2020 году полиция впервые за 30 лет запретила проведение этого мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Однако это не помешало тысячам людей собраться с зажженными свечами в парке Виктория. Некоторые оппозиционеры были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции.

Закон о нацбезопасности

30 июня 2020 года по инициативе Пекина был принят новый закон о защите национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района сформированы особые органы, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Подобное нововведение вызвало критику со стороны отдельных западных стран, которые посчитали, что оно ущемляет автономию Гонконга.

После этого многие правозащитные организации, которые, в частности, организовывали в Гонконге акции памяти, прекратили свою деятельность, а некоторые активисты были привлечены к уголовной ответственности.

События на площади Таньаньмэнь

Весной и летом 1989 года во многих городах Китая проходили выступления студенчества и части городского населения. Наиболее масштабные акции происходили на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

4 июня 1989 года власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. По данным китайского правительства, погибло более 240 человек (в том числе военнослужащие), около 7 тыс. было ранено.

Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против КНР, включая запрет на экспорт вооружений в Китай.