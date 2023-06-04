В Подмосковье на трассе М-2 столкнулись пять машин

Пострадали три человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на трассе М-2 "Крым", движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На трассе М-2 "Крым" столкнулись пять автомобилей, в результате чего три человека пострадали, в том числе ребенок. Движение автотранспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины происшествия.