4 июня, 17:12

В Великом Новгороде семь человек пострадали в ДТП

Прокуратура оценит, содержала ли подрядная организация дорожное покрытие в надлежащем состоянии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Великом Новгороде в результате столкновения двух автомобилей. Прокуратура Новгородской области организовала проверку, об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что сегодня, 4 июня, на кольце автомобильных дорог "Мира-Нехинская" в Великом Новгороде столкнулись две автомашины Hyundai и ВАЗ. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей, двое из которых получили различные травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работу правоохранительных и экстренных служб координирует руководство прокуратуры Великого Новгорода.

"Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - отмечается в сообщении.

По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.  

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