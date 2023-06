NYT: в упавшем в США самолете находились родственники бизнесмена из Флориды

На борту находились дочь и двухлетняя внучка руководителя Encore Motors of Melbourne Джона Румпеля

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Реактивный частный самолет Cessna Citation, разбившийся в воскресенье в Вирджинии, принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne, на борту находились дочь и двухлетняя внучка ее руководителя Джона Румпеля, а также няня и пилот. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times.

По словам Румпеля, они возвращались домой в Ист-Хэмптон (штат Нью-Йорк), проведя четыре дня в его доме в Северной Каролине. "Он [самолет] терял высоту со скоростью 20 тыс. футов в минуту (более 100 м в секунду - прим. ТАСС), никто не смог бы выжить при крушении на такой скорости", - сказал Румпель.

Он предположил, что могла произойти разгерметизация, из-за чего находившиеся на борту "просто уснули и не проснулись". Ранее сообщалось, что пилот самолета, вероятно, был без сознания.

Ранее полиция штата сообщила, что пока не нашла выживших на месте крушения. В воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки подтвердило сообщения американских СМИ, согласно которым власти подняли в воздух истребители из-за самолета Cessna Citation, который пролетел над Вашингтоном и приблизился к бесполетной зоне над Белым домом и Конгрессом, а затем разбился в Вирджинии. Самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения сопровождавших его истребителей. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий взрыв.