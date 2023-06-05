Суд в Смоленске приговорил подельника экс-сотрудницы Росимущества к пяти годам условно

Дела двух фигурантов по делу о хищении более 300 млн рублей при фиктивном уничтожении ковров, текстиля и других материальных ценностей рассматриваются

ТАСС, 5 июня. Суд приговорил предпринимателя, который вступил в незаконный сговор с бывшей сотрудницей управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях, к пяти годам условно, сообщили в пресс-службе ФСБ России по Смоленской области.

"Ленинский районный суд Смоленска признал предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 "Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и ч. 4 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа, предоставляющего права, и сбыт такового документа, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления", и приговорил с учетом заключения досудебного соглашения к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пяти лет. Рассмотрение уголовных дел в отношении других фигурантов продолжается", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, женщина вместе со своим знакомым предпринимателем организовала схему хищения имущества, обращенного в собственность государства. Она заключалась в фиктивной утилизации вещей, затем их продавали в Москве и Московской области. Сотрудники органов безопасности предотвратили сбыт 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы производства Индии. "Региональным следственным управлением СК возбуждено семь уголовных дел по ч. 3 ст. 285 "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия", ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 327 УК РФ в отношении лиц, причастных к хищению государственного имущества. Похищенное имущество изъято", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ущерб от незаконной деятельности чиновницы превысил 300 млн рублей. Бывшую сотрудницу начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях задержали в конце декабря 2021 года.