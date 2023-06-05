Суд в Новосибирске продлил до сентября домашний арест обвиняемому в госизмене ученому

Валерию Звегинцеву также отказали в прогулках

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Советской районный суд в Новосибирске продлил до 7 сентября домашний арест обвиняемого в госизмене ученого Института теоретической и прикладной механики Валерия Звегинцева, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона в понедельник.

"Продлен срок нахождения под домашним арестом до 7 сентября в отношении Звегинцева В. И, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника о разрешении обвиняемому прогулок", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, на момент публикации жалоб на постановление в суд не поступало.

Об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене стало известно 16 мая. Собеседник в СО РАН сообщил ТАСС, что поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Летом 2022 года за госизмену арестовали директора ИТПМ СО РАН Александра Шиплюка, главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.