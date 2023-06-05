СМИ сообщили об очередном обрушении в Индии строящегося моста через Ганг

Причина нового обрушения пока не известна

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Пролет строящегося автомобильного моста через реку Ганг рухнул в индийском восточном штате Бихар.

Как сообщает газета Times of India, инцидент произошел накануне вечером в районе Бхагалпур. В результате обрушения пролета моста никто не пострадал.

Сооружение моста для автотранспорта продолжается с 2014 года. Его введение в строй, намеченное на март 2020 года, уже откладывалось восемь раз. В прошлом году один из участков моста рухнул из-за дождей и сильного ветра. Одной из причин обрушение считалось плохое качество строительных материалов. Повторное обрушение может задержать завершение строительства моста еще по меньшей мере на три года.

Причина нового обрушения пока не известна. Ее должна установить специальная комиссия, созданная правительством Бихара.