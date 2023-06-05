В Барнауле в ДТП с участием маршрутного автобуса пострадали две пассажирки

Одну из них госпитализировали

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Барнауле. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГИБДД Алтайского края.

"Предварительно установлено, что водитель - мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем марки Lada Priora, при повороте налево допустил столкновение с пассажирским автобусом Газель Next маршрута №18", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии две женщины получили травмы. Одной из них оказали медпомощь на месте происшествия, вторую пассажирку доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося.