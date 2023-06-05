Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Инспектора государственного пожарного надзора Романа Плета обвиняют в халатности, поскольку он, выявив нарушения в учреждении, не привлек к ответственности его владельцев

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении инспектора государственного пожарного надзора Романа Плета по делу о сгоревшем приюте в Кемерове, где погибли 23 человека. Об этом в понедельник сообщили в управлении Генпрокуратуры по СФО.

"Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего сотрудника ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Заводский районный суд Кемерова", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый выявил в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, но не привлек к ответственности его владельцев, а также не принял мер по запрету деятельности этого приюта.

При этом Плет не признает свою вину в полном объеме, так как по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют. Кроме того, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.

При пожаре в ночь на 24 декабря 2022 года в незаконно работавшем социальном приюте, который содержал предприниматель Андрей Смирнов, погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь этаж, где находилось заведение. В качестве версий рассматриваются неисправность электрооборудования и неправильная эксплуатация печного отопления. Дело в отношении Смирнова рассматривается в суде.