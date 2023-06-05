5 июня, 14:05
Военная операция на Украине

В Ростовской области сообщили об упавшем 3 июня на пустырь в Таганроге беспилотнике

Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на пустырь в городе Таганроге Ростовской области, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

"Потерявший управление БПЛА упал в субботу, 3 июня, на пустырь вдалеке от жилых домов Таганрога. Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было", - уточнила Четвертакова.

По ее словам, на месте происшествия работали специалисты Минобороны РФ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Таганроге упал дрон. Как заявил автор видеоролика, снятого на месте происшествия, неподалеку от места падения находился автомобиль. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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