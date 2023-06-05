В Алтайском крае ликвидировали открытое горение на подстанции Смазнево

Пострадавших нет

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции Смазнево в Алтайском крае, из-за аварии на которой без света временно были три района региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Скоро запустят подключение", - сказал собеседник агентства.

Пожар на подстанции Смазнево стал причиной отключения электроснабжения в 12 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и одной больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети - Сибирь", уточнив, что подстанция принадлежит сторонней организации. "12 ФАПов и одна больница не имеют резервного источника в виде дизель-генератора. Запитка больницы производится с помощью нашего резервного источника снабжения электроэнергией", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по факту происшествия проводится проверка.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону, произошло возгорание трансформаторного масла в результате разгерметизации резервуара. Пострадавших нет, в тушении участвовал пожарный поезд. Всего в ликвидации возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 автоцистерн.

Силами бригад энергетиков проводятся переподключения абонентов Залесовского, Заринского и Кытмановского районов. Как сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована и проводится проверка по факту аварии. Губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале написал, что предварительной причиной пожара стал разлив масла.