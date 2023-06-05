5 июня, 14:55

Суд в Туле приговорил к пяти годам колонии мобилизованного за оставление воинской части

В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

ТУЛА, 5 июня. /ТАСС/. Тульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, к пяти годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"Приговором суда Никишин Д. В. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он обвинялся по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Установлено, что 9 декабря 2022 года он без уважительных причин самовольно покинул место военной службы, убыв к месту своего проживания в Тульской области. 20 января 2023 года он добровольно прибыл в военную комендатуру. В судебном заседании Никишин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным пресс-службы, при оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, среди которых был командный состав части. После оглашения приговора председатель суда провел с ними беседу на тему ответственности за совершение преступлений против порядка пребывания на службе. 

Теги:
РоссияТульская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация