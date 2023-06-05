В Малави более 20 футболистов-любителей и болельщиков погибли в ДТП

Водитель не справился с управлением, и машина, в которой находились около 80 человек, опрокинулась на повороте, передает Би-би-си

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 22 футболиста-любителя и болельщика погибли на севере Малави, когда машина с ними перевернулась на обратном пути с матча. Об этом сообщила в понедельник британская медиагруппа Би-би-си.

По ее информации, водитель не справился с управлением, и машина, в которой находились около 80 человек, опрокинулась на повороте. Помимо гибели 22 человек, сообщается, что еще 12 пассажиров получили ранения, их состояние оценивается как серьезное. Авария произошла вечером 3 июня в районе города Каронга.

Президент Малави Лазарус Чаквера уже выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Он распорядился оказать необходимую помощь семьям жертв ДТП.

В Малави разрешены перевозки людей в специально оборудованных для этого грузовиках.