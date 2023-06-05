В Кременной спасатели эвакуировали из обрушившегося дома более 30 человек

В доме в результате обстрела ВСУ сгорели более 20 квартир

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Больше 20 квартир сгорели в многоэтажном жилом доме в Кременной в ЛНР в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины, спасатели эвакуировали из многоэтажки более 30 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по ЛНР.

"4 июня в 22:10 мск в результате обстрела города Кременная разрушен подъезд на 20 квартир пятиэтажного жилого дома, а также произошло возгорание 22 квартир этого дома. Пожарно-спасательными подразделениями было эвакуировано 33 человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе МЧС по региону отметили, что информация о пострадавших, а также о типе и количестве боеприпасов, примененных украинскими войсками при обстреле, уточняется.

В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что украинские войска нанесли удары по городам Кременная и Лисичанск, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В свою очередь координатор по межпарламентским связям с Народным советом (парламентом) ЛНР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий информировал ТАСС, что по Лисичанску было выпущено несколько ракет, они попали между многоэтажными домами, жители не пострадали.